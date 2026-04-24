Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

Mit Saros liefert das Studio Housemarque ein absolutes Meisterwerk ab. Im Test-Video mit Szenen von der PS5 Pro erklärt euch Michi, was den PS5-exklusiven Shooter so genial macht. Denn Saros bietet nicht nur perfektes Gameplay für Rougelite-Experten, sondern reicht auch allen Neulingen die Hand, die die düstere SciFi-Story erleben wollen.



Hinweis: Ein herzliches Dankeschön an die Band »Roxferry«, die uns erlaubt haben ihren Song "Do It Again" im Video zu verwenden.

00:00 - Intro: Keine Spoiler!

02:56 - Story: Wahnsinn auf Carcosa

06:16 - Roguelite-Elemente

07:57 - Optionaler Easy-Mode

11:01 - Shooter-Gameplay in Perfektion

14:21 - Perfekte Steuerung & Sound

15:03 - Leveln & Labern in der Basis

17:26 - Waffen, Perks & Builds

19:30 - Biome & Gegner

20:57 - Risiko & Belohnung

23:34 - Grafik & Performance

24:20 - Fazit: Ein Meisterwerk