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Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Mit Saros liefert das Studio Housemarque ein absolutes Meisterwerk ab. Im Test-Video mit Szenen von der PS5 Pro erklärt euch Michi, was den PS5-exklusiven Shooter so genial macht. Denn Saros bietet nicht nur perfektes Gameplay für Rougelite-Experten, sondern reicht auch allen Neulingen die Hand, die die düstere SciFi-Story erleben wollen.
Hinweis: Ein herzliches Dankeschön an die Band »Roxferry«, die uns erlaubt haben ihren Song "Do It Again" im Video zu verwenden.
00:00 - Intro: Keine Spoiler!
02:56 - Story: Wahnsinn auf Carcosa
06:16 - Roguelite-Elemente
07:57 - Optionaler Easy-Mode
11:01 - Shooter-Gameplay in Perfektion
14:21 - Perfekte Steuerung & Sound
15:03 - Leveln & Labern in der Basis
17:26 - Waffen, Perks & Builds
19:30 - Biome & Gegner
20:57 - Risiko & Belohnung
23:34 - Grafik & Performance
24:20 - Fazit: Ein Meisterwerk
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