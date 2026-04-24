Läuft gerade Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

0 Aufrufe

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres

Profilbild von Michael Obermeier

Michael Obermeier
24.04.2026 | 09:00 Uhr

Mit Saros liefert das Studio Housemarque ein absolutes Meisterwerk ab. Im Test-Video mit Szenen von der PS5 Pro erklärt euch Michi, was den PS5-exklusiven Shooter so genial macht. Denn Saros bietet nicht nur perfektes Gameplay für Rougelite-Experten, sondern reicht auch allen Neulingen die Hand, die die düstere SciFi-Story erleben wollen.

Hinweis: Ein herzliches Dankeschön an die Band »Roxferry«, die uns erlaubt haben ihren Song "Do It Again" im Video zu verwenden.

00:00 - Intro: Keine Spoiler!
02:56 - Story: Wahnsinn auf Carcosa
06:16 - Roguelite-Elemente
07:57 - Optionaler Easy-Mode
11:01 - Shooter-Gameplay in Perfektion
14:21 - Perfekte Steuerung & Sound
15:03 - Leveln & Labern in der Basis
17:26 - Waffen, Perks & Builds
19:30 - Biome & Gegner
20:57 - Risiko & Belohnung
23:34 - Grafik & Performance
24:20 - Fazit: Ein Meisterwerk
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein! Video starten   27     4   25:41

vor 4 Wochen

Saros ist so unglaublich gut, das sollte verboten sein!
Saros: Das PS5-Exclusive wurde verschoben - Release nicht mehr im März 2026 Video starten   1:34

12.12.2025

Saros: Das PS5-Exclusive wurde verschoben - Release nicht mehr im März 2026
Video-Tests

Video-Tests
1.008 Videos

Zum Kanal
Saros

Saros

Genre: Shooter

Release: 30.04.2026 (PS5)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist Video starten   8:40

vor 14 Stunden

Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1   13:53

vor 14 Stunden

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam Video starten   2     1   17:29

vor 5 Tagen

Windrose im Test: Ein Piraten-Hit kapert Steam
Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film Video starten   2:49

02.04.2014

Sex Tape - Cameron Diaz und Jason Segel drehen einen Film
Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da! Video starten   1:47

vor einem Tag

Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!
007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt Video starten   4:46

vor 20 Stunden

007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres Video starten   26:39

gerade eben

Saros ist zweifellos einer der besten Shooter des Jahres
Assassins Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist Video starten   8:40

vor 14 Stunden

Assassin's Creed: Black Flag – Resynced zeigt euch 8 Minuten lang, wie hübsch das Remake ist
Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced Video starten   1   13:53

vor 14 Stunden

Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile Video starten   1   0:55

vor 17 Stunden

Neues Pokémon TCG-Set Pulsierende Aura enthüllt und schon bald endet die aktuelle Langeweile
Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das It Takes Two für Anime-Fans in Action aus Video starten   9:01

vor 18 Stunden

Orbitals: 9 Minuten Gameplay der Koop-Hoffnung veröffentlicht – So sieht das "It Takes Two für Anime-Fans" in Action aus
007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt Video starten   4:46

vor 20 Stunden

007 First Light: Neuer Trailer zeigt ein paar der praktischen Agenten-Gadgets,die ihr im neuen Bond-Abenteuer einsetzen könnt
Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da! Video starten   1:47

vor einem Tag

Der erste Trailer zu Coyote vs. Acme ist da!
Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026 Video starten   7:50

vor einem Tag

Palia enthüllt neue Erweiterung The Royal Highlands und noch mehr Inhalte für 2026
Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive Video starten   3:12

vor 2 Tagen

Splatoon Raiders: Neuer Trailer verrät das Release-Datum des Switch 2-Exclusive
In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben Video starten   1:33

vor 3 Tagen

In Echoes of Aincrad schnetzelt ihr euch durch eine fliegende Festung, um zu überleben
Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus Video starten   3:27

vor 3 Tagen

Dragon Ball: Sparking! Zero bekommt einen gigantischen DLC mit über 30 weiteren spielbaren Figuren und einem neuen Modus
Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere Video starten   3:49

vor 3 Tagen

Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere
mehr anzeigen