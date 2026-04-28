Prophet in Saros besiegen: So übersteht ihr den Kampf gegen den ersten Boss

Prophet ist kein leichter erster Boss – mit etwas Übung aber sehr gut machbar.

Es kann schon eine echte Herausforderung sein, in Saros durch ein Biom zu kommen und trotzdem wartet am Ende immer noch ein Boss, den es zu besiegen gilt. Im Fall des ersten Gebietes, der Zerstörten Anhöhe, ist das Prophet.

Das wurzelige Wesen versperrt euch den Weg zum zweiten Biom und will euch erst vorbeilassen, wenn ihr ihm bewiesen habt, dass ihr die bisherigen Mechaniken alle verstanden habt. Dabei kann der Obermoppel zum wahren Albtraum werden.

Wir gehen den Kampf mit euch Schritt für Schritt durch und geben euch ein paar Tipps an die Hand und verraten, welche Tanzschritte ihr in welcher Phase aufs Parkett bringen müsst. Wenn ihr direkt etwas bestimmtes wissen wollt, könnt ihr hier auch direkt zum gewünschten Punkt springen:

5:24 Der erste Boss in Saros heißt Prophet und das ist der Kampf gegen ihn

Autoplay

Vorbereitungen für den Kampf

Wie im gesamten Spiel solltet ihr mit einer Waffe spielen, die ihr gut beherrscht. Wir empfehlen aber auf jeden Fall eine Knarre mit Auto-Treffer, da ihr im Kampf zwischendurch viele kleine Ziele treffen und dabei zeitgleich sehr mobil sein müsst – das Smartgewehr passt beispielsweise perfekt zum Kampf.



Als Energiewaffe solltet ihr nach Möglichkeit mit Protuberanz gehen, da ihr sie mit einem Klick abfeuern könnt, anstatt wie beim Demoralisierer das Magazin langsam leer zu feuern.



Die Stufen der Waffen spielen an diesem Punkt im Spiel noch keine allzu große Rolle - natürlich ist höher besser, aber viel wichtiger ist, dass ihr eine passende Wumme habt.



Das gilt auch für die Attributspunkte. So zeitig im Spiel haben die noch keinen extrem großen Einfluss auf den Waffenschaden. Habt ihr unterwegs die Wahl, entscheidet euch daher für Resilienz, damit ihr mit möglichst viel Leben in den Kampf startet.

Der Kampf gegen Prophet: Teil 1

Der erste Abschnitt des Kampfes ist gut zum Kennenlernen geeignet und gliedert sich in zwei unterschiedliche Phasen.

In Phase 1 müsst ihr die kleinen Blüten kaputt schießen, die links und rechts von ihm an der Wand erscheinen. Nebenher müsst ihr einer langsamen Wand aus blauen Projektilen, sowie einigen gelben Bodenwellen ausweichen.

Die blauen Projektile sind extrem langsam und beschränken sich auf den Bereich, auf den sie abgefeuert werden – geht einfach in einen anderen. Konzentriert euch dabei aufs Zielen (was mit Auto-Treffer wesentlich einfacher ist) und bewegt euch einfach hin und her, um den gelben Wellen in den Zwischenräumen auszuweichen. Nutzt im Zweifel auch den Sprung dafür.

Die blauen Wellen landen nur in einem kleinen Bereich – weicht ihnen einfach aus und nutzt die kleinen Freiräume zwischen den Bodenwellen.

Phase 2 beginnt

Sobald ihr genügend Blüten zerstört habt, beginnt Phase 2. Darin verschießt Prophet erst eine blaue Welle an Projektilen und im Anschluss drei gelbe. Verzieht euch so weit wie möglich nach hinten in der Arena, aber berührt nicht die roten Pflanzen – die verlangsamen euch enorm.

Während ihr Prophet beschießt, weicht ihr der blauen Welle entweder einfach aus, oder absorbiert sie mit dem Schild, um im Anschluss direkt eine Ladung mit der Energiewaffe abzufeuern. Damit müsst ihr allerdings schnell sein, da schnell die drei gelben Wellen hinterherkommen.

Den ersten beiden gelben Wellen könnt ihr ganz einfach ausweichen, indem ihr nach links oder rechts lauft und im Zweifel mit dem Dash nachhelft. Der dritten Welle könnt ihr entgehen, wenn ihr einfach darüber springt. Habt dabei immer Prophet im Blick, denn die Form der Wellen wird immer angekündigt.

Die Wellen werden durch den gleichförmigen Nebel angekündigt, kurz bevor Prophet sie abfeuert. Hier folgt eine Welle, die sich diagonal von links oben nach rechts unten erstreckt.

Sobald ihr ihm das halbe Leben heruntergeballert habt, müsst ihr abermals Phase 1 und dann erneut Phase 2 absolvieren. Dann startet der nächste Abschnitt des Kampfes.

Der Kampf gegen Prophet: Teil 2

Prophet ist jetzt schon etwas sauer und packt ein paar zusätzliche Tricks aus, die den Abschnitt aber nicht unbedingt schwerer machen. Wichtig ist, dass ihr zu Beginn der Phase ganz nach hinten geht, direkt vor die Kante mit den roten Pflanzen.

Die erste Phase gleicht der aus Abschnitt 1 – mit dem Unterschied, dass Prophet zu Beginn kleine, schleimige Geschütztürme auf die Fläche vor euch wirft, die bei der Landung gelbe Kugeln verschießen und rote Pflanzen um sich wachsen lassen.

Die kleinen Geschütztürme müssen direkt weg. Zum Glück halten die kaum etwas aus und sind schnell beseitigt.

Da ihr so weit hinten steht, treffen euch die gelben Kugeln allerdings nicht und ihr könnt die Türme aus der Ferne rasch zurück in die Hölle schicken, wodurch auch die roten Pflanzen vor euch wieder verschwinden.

Während ihr jetzt wieder auf die Blüten schießt, schickt euch Prophet auch gelbe Barrieren, die er auch stapelt. Ihr könnt einfach über sie springen und auch der Dash durch sie hindurch schützt euch vor Schaden.

Habt ihr alle Blüten erwischt, wechselt der Kampf erneut in die zweite Phase, die fast exakt der aus Abschnitt 1 gleicht. Nach der blauen Angriffswelle kommen jetzt aber mehrere gelbe Angriffe. Neben den Wellen verschießt Prophet jetzt noch ein Gitter, das aber genügend Freiräume bietet, um einfach durchzugehen. Wenn es eng wird, hilft der Dash.

Die Spirale ist sehr langsam und hat große Lücken. Wenn danach aber eine Welle kommt, kann das ganz schön unerwartet kommen.

Lasst euch nur nicht zu sehr von Prophet ablenken, denn der kündigt weiterhin alle Angriffe an und ihr solltet gefasst sein, wenn er vom Gitter auf die Welle wechselt, da die viel schneller kommt und ordentlich weh tut, wenn sie trifft.

In der Mitte des zweiten Kampfabschnittes folgt erneut Phase 1, mit der folgenden Phase 2. Die Geschütztürme lassen gelegentlich Äther fallen, das solltet ihr aber nur einsammeln, wenn es problemlos möglich ist. Lasst euch ansonsten nicht davon ablenken – die Heilungen sind gering und wenn ihr dafür nur einmal getroffen werdet, steht ihr am Ende mit weniger Leben da als vorher.

Der Kampf gegen Prophet: Teil 3

Im letzten Abschnitt wird es hektisch. Während Prophet euch eine große Ladung blauer Geschosse entgegenwirft, die ihr einfach mit dem Schild absorbiert, verkleinert er die Arena enorm und ihr kämpft ab sofort und bis zum Schluss in einem engen Gang.

Dort wirft er euch jetzt einen Mix aus allen bisherigen Attacken zu, denen ihr durch ruhige Seitwärtsbewegungen und Sprünge ausweicht. Nutzt den Dash, um bei Bedarf schnell zur Seite oder durch die Geschosse hindurch zu springen.

Einfach nach vorne schießen und auf die Geschosse konzentrieren. Unten kommt ein Balken aus Kugeln, oben folgt gleich eine diagonale Welle. In dem Fall solltet ihr euch in eurer Position nach oben rechts orientieren, um beiden Gefahren auszuweichen – oder ihr lauft nach links und nutzt den Dash, um durch den Balken zu kommen.

Jetzt gilt es nur noch Ruhe bewahren, der Kampf geht bis zum Schluss so weiter. Achtet stets darauf, dass ihr nicht zu weit nach vorn lauft, da die Nähe zu Prophet eure Reaktionszeit einschränkt. Nutzt die Energiewaffe, wenn ihr könnt, konzentriert euch im Zweifel aber einfach auf das starre Feuern mit R2 und eure Bewegungen.

Habt ihr seine dritte und letzte Lebensleiste auf 0 geschossen, habt ihr es geschafft. Sammelt das Lucenit ein und folgt dem Weg vor euch bis zum Teleporter. Den Kampf gegen Prophet müsst ihr fortan nur noch wiederholen, wenn ihr Lust drauf habt.

Im Video oben haben wir den Kampf einmal für euch aufgenommen. Wir hatten in dem Speicherstand zwar schon weitere Fähigkeiten, wie den Kampfrausch freigeschaltet, haben ihn aber bewusst nicht eingesetzt, um den Kampf in der originalen Form nachzustellen.

Der Perk, den ihr für den Sieg über Prophet bekommt, sorgt dafür, dass ihr pro aktueller Befähigungsstufe je einen Punkt auf eure Grundattribute bekommt. Super!

Wie gefällt euch Saros und wie viele Versuche habt ihr für den ersten Boss gebraucht? Welche Waffe nutzt ihr am liebsten? Schreibt es gerne in die Kommentare!