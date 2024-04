Der nächste Survival-Hit? Soulmask bietet eine extrem spannende Masken-Mechanik

Survival-Fans dürften Soulmask schon länger auf dem Schirm haben. Der Titel hebt sich durch eine spannende Mechanik von der Genre-Konkurrenz ab.

Am Anfang des Spiels kommt ihr nämlich in den Besitz einer mysteriösen, magischen Maske. Die gewährt euch nicht nur eine Reihe von übernatürlichen Fähigkeiten, sondern lässt euch auch allerlei Barbar*innen für euren Stamm rekrutieren. So baut ihr euch nach und nach eine eigene Zivilisation in der feindseligen Open-World auf.

Soulmask soll noch 2024 auf dem PC erscheinen. Ab dem 1. Mai könnt ihr euch selbst mit einer Open Beta ein Bild vom Survival-Spiel machen.