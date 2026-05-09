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Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig

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Der neue König der Open-World-Rennspiele? - Forza Horizon 6 wird gewaltig

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Ann-Kathrin Kuhls
09.05.2026 | 10:00 Uhr

Forza Horizon 6 erscheint schon Mitte Mai für Xbox Series und PC, und später im Jahr für die PS5. Kurz vor Release sind nochmal ein Haufen Infos gedroppt: über den Multiplayer, wann welche Autos freigeschaltet werden, Grafikmodi für die Konsole und mehr.

Deswegen ist Ann-Kathrin nochmal durchs Netz gecruist und hat für euch all das zusammengefasst, was seit unserem letzten Video aufgeploppt ist.
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Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

Genre: Sport

Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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