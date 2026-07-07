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PlayStation und Xbox werden nie wieder dasselbe sein

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PlayStation und Xbox werden nie wieder dasselbe sein

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Michael Graf, Heiko Klinge, Leya Jankowski
08.07.2026 | 08:00 Uhr

Xbox will sich nach dem Entlassungs-Beben auf seine stärksten Marken fokussieren und gleichzeitig zur Plattform der Zukunft wachsen; PlayStation streicht die Spiele-Discs und bereitet sich auf die teuerste Konsolengeneration aller Zeiten vor. Wir diskutieren, wie sich das Gaming dadurch verändert.

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