Der wohl beeindruckendste Zerstörungssimulator kommt endlich auf die PS5

Der Heist- und Zerstörungs-Simulator Teardown erscheint noch 2023 für die PS5. Bisher war der Titel im Minecraft-Stil nur für den PC verfügbar. Im Spiel müsst ihr eine Reihe von Überfällen planen und durchführen. Ihr habt aber nur begrenzt Zeit, alle Schritte auszuführen.

Die Levels sind dabei komplett aus einzelen Voxeln aufgebaut, ihr könnt also so ziemlich alles zerstören, was euch in die Quere kommt. Auf dem Weg zum nächsten Ziel steht euch eine Wand im Weg? Dann schlagt sie mit dem Hammer ein! Ihr müsst schnell ein paar Stockwerke nach oben kommen? Reist doch gleich das ganze Haus nieder!

Die Zerstörung ist technisch beeindruckend und lädt zum experimentieren ein. Es gibt eine Reihe von Werkzeugen, aber auch Fahrzeuge, mit denen ihr noch mehr Chaos stiften könnt. Einen festen Releasetermin haben die Entwickler*innen aber noch noch verraten.