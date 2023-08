Der wohl coolste Charakter von Ubisoft ist endlich wieder spielbar dank neuem Mario + Rabbids-DLC

Nintendo's Rundentaktik-Abenteuer Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekommt am 30. August einen neuen DLC, durch den ein besonders beliebter Charakter ins Spiel kommt. Wie es der Name schon verrät, dürft ihr in Rayman in the Phantom Show den guten alten Rayman spielen.

Dessen letzter Konsolen-Auftritt liegt mit Rayman Legends immerhin schon ganze zehn Jahre zurück. Im DLC geht es um die Phantom Show, eine TV-Produktion, in der Rayman, Mario, die Rabbids und Co. gegen Piraten und andere Fieslinge antreten müssen.

Neben der Erkundung der Levels stehen natürlich wieder die strategischen Gefechte im Mittelpunkt. Im Trailer ist Rayman mit einer Laserpistole zu sehen. Welche Fähigkeiten der sonst so dynamische Jump'n'Run-Held außerdem noch mitbringt, ist bisher noch nicht bekannt.