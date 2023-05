Diablo 4 spielt 50 Jahre nach Teil 3: Hier bekommt ihr alle Infos zur Story

Mit Diablo 4 erscheint am 6. Juni eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Das Action-RPG von Blizzard soll im Vergleich zum Vorgänger wieder düsterer werden und dadurch stärker an den zweiten Teil erinnern. Die Geschichte markiert den Start einer neuen Saga.

Diablo 4 ist nämlich knapp 50 Jahre nach den Ereignissen des Diablo 3-DLCs Reaper of Souls angesiedelt. Diese haben ein Machtvakuum in der Welt hinterlassen, das von verschiedenen Fraktionen gefüllt und damit verändert wurde. Die meisten Held*innen der alten Zeit sind vergessen oder führen ein anderes Leben als zuvor.

Die beiden großen Gegenspieler sind der Erzengel Inarius und die Dämonin Lilith. Beide hatten sich einst verbündet, weil sie den ewigen Krieg zwischen Gut und Böse satt hatten, wurden dafür aber brutal bestraft. Jetzt kehren beide auf die Welt zurück und ziehen ungewollt die Spieler*innen zwischen ihre Fronten.