Wir haben endlich die Vollversion von Diablo 4 gespielt: Das ist unser erstes Fazit

Es ist soweit! Während wir leise unseren Chars auf dem Reviewserver nachweinen, können wir endlich mit euch über unseren ersten Eindruck zu Diablo 4 sprechen. Wir haben schon vor Release reingespielt und wollen zusammen mit Ann-Kathrin und Heiko noch vor unserem Testvideo am Freitag ein paar dringende Fragen mit euch klären. Zuerst natürlich: Läuft es anständig? Bei den aktuellen Releases eine durchaus berechtigte Frage.

Diablo 4 im Test: Der mit Abstand beste Teil der Reihe

Und wie spielt es sich außerhalb von Akt 1? Welche Verbesserungen haben sie seit den Betas umgesetzt? Woran muss Blizzard noch arbeiten? Und welche Aspekte des Dungeon Crawlers hauen uns einfach von den Socken? Wir haben versucht, euch so komprimiert wie möglich alles mitzuteilen, was ihr vor Release über Diablo 4 wissen wollt - und was wir euch erzählen durften.

