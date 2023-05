Diablo 4 Battle Pass: Was er kostet, was drin steckt und wann er erscheint

Blizzard hat einen detaillierten Einblick in den Battle Pass gegeben.

Dass Diablo 4 einen Battle Pass bekommt, wussten wir schon länger. Was er kostet, welche konkreten Inhalte enthalten sind und wann er zusammen mit dem Start der ersten Season erscheint, das war bislang noch recht unklar. In einem Entwickler-Livestream hat Blizzard jetzt für Klarheit gesorgt und wir wollen für euch aufschlüsseln, was euch neben dem Echtgeld-Shop an zusätzlicher Monetarisierung im Live Service-Spiel erwartet.

Ein Battle Pass mit drei Stufen

Bereits vorab war klar, dass der Battle Pass aus drei Stufen besteht. Wie genau er aufgebaut ist und was er kostet, das ist neu.

Stufe 1 (kostenlos) - bestehend aus 27 Leveln

(kostenlos) - bestehend aus 27 Leveln Stufe 2 (10 Euro) - bestehend aus 90 Leveln

(10 Euro) - bestehend aus 90 Leveln Stufe 3 (25 Euro) - bietet die Möglichkeit 20 Level zu überspringen

So steigt ihr ein Battle Pass-Level auf: Das Prinzip ist recht einfach. Durch das Spielen der Story, das Meistern von saisonalen Aufgaben und durch simples Looten und Leveln verdient ihr "Favor", also Erfahrungspunkte für den Battle Pass. Wollt ihr alle Ränge des Battle Pass meistern, wird euch das laut Blizzard ca. 80 Stunden beschäftigen.

Den Livestream mit Bildern aus dem Battle Pass könnt ihr euch hier anschauen:

Inhalte des Battle Pass

Alle drei Stufen bieten sowohl kosmetische Items als auch Boni für euren Helden.

Ist der Battle Pass Pay2Win? So sieht es aktuell nicht aus. Zwar könnt ihr im Battle Pass wie oben geschrieben auf einzelnen Leveln auch Charakter-Boni freischalten, die sogenannten Saison-Segen findet ihr jedoch im kostenlosen Battle Pass.

Saison-Segen: Diese Boni gibts:

Monster hinterlassen mehr XP

die Wirkung eurer Tränke hält länger an

mehr Gold für das Verkaufen von Items

mehr seltene Materialien durch das Zerlegen von Items

Erste Inhalte des Premium Battle Pass: Enthüllt wurden auch erste kosmetische Items, die ihr auf den 90 Leveln des kostenpflichtigen Battle Pass sammelt. Darunter ein Mount samt Rüstung, zwei Rüstungs-Sets, Waffen-Skins und Emotes.

Der Start von Season 1

Unklar war bislang auch, wann die ca. drei Monate andauernde erste Season von Diablo 4 startet. Blizzard hat jetzt einen groben Release genannt. Los geht's demnach im Zeitraum Mitte bis Ende Juli.

Was bringen die Seasons? Laut Blizzard soll es alle drei Monate durch ein Update neue kostenlose Story-Inhalte samt Questreihen, neue Mechaniken und Features geben. Bekannt ist auch, das neue Gegner, legendäre Items und Paragontafeln ergänzt werden. Jede Season, das sollte nicht verwundern, bekommt übrigens ihren eigenen Battle Pass.

Wie ist euer Gefühl bezüglich des Battle Pass, nachdem Blizzard jetzt mehr enthüllt hat? Passt für euch oder seht ihr hier noch Fallstricke?