Die 20 besten Spiele auf Steam – diese Titel waren 2024 am beliebtesten

Auf Steam gibt es inzwischen über 120.000 Spiele und allein 2024 sind fast 18.000 davon erschienen. Eine unglaubliche Menge. Zur Veranschaulichung: Würdet ihr eine physische Ausgabe von jedem Steam-Spiel besitzen, könntet ihr sie zu einem 1.800 Meter hohen Turm aufstapeln.

Doch welche der Spiele aus dem vergangenen Jahr sind die unbestritten besten, wenn es nach uns Spielerinnen und Spielern geht? Wir stellen euch die 20 von den Kunden am besten bewerteten Titel auf Steam vor.

Als Grundlage für unsere Liste dient der Algorithmus der Website Steam 250, der den Anteil positiver Bewertungen mit deren Anzahl der Reviews verrechnet. Spiele mit extrem guten, aber nur sehr wenigen Steam-Reviews werden so besser aussortiert. Ein Spiel mit 10.000 Bewertungen, die zu 90 Prozent positiv sind, landet also vor einem Spiel mit 100 Bewertungen, die zu 100 Prozent positiv sind. Die Ergebnisse dieser Berechnungen fallen durchaus etwas überraschend aus: Es landen nämlich viele Spiele in den Top 20, von denen der eine oder andere vielleicht noch nie gehört hat.