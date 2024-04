Palworld bekommt im Sommer ein großes Update mit neuen Pals und weiteren Inhalten

Der Pokémon-Survival-Mix Palworld erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Jetzt wurde ein großes Content-Update für den Sommer 2024 angekündigt.

Die Entwickler*innen haben schon in den Monaten nach dem Release immer wieder neue Pals, also die kleinen Monster im Spiel, hinzugefügt und werden das auch in Zukunft weiterhin tun. Die neuen Kreaturen, die das Sommer-Update bringen soll, seht ihr hier im Trailer.

Palworld ist seit dem 19. Januar 2024 auf dem PC und den Xbox-Konsolen im Early Access.