Die beliebte Sci-Fi-Graphic Novel Warship Jolly Roger wird als Action-Adventure umgesetzt

Warship Jolly Roger ist ein neues Action-Adventure, das aktuell für den PC entwickelt wird und auf der gleichnamigen Graphic Novel basiert. Darin geht es um eine Gruppe von Schmugler*innen und Kriegsverbrecher*innen, die nach ihrem Ausbruch gemeinsam durchs Weltall fliegen.

Das Spiel soll sowohl bei der Ästhetik als auch der Geschichte nah an der Vorlage bleiben. Ihr könnt euch also auf klassische Space Opera-Elemente wie in Star Wars einstellen. Der erste Teaser verrät sonst nur wenig, auch ein Releasetermin und Infos zu möglichen Konsolenversionen fehlen noch.