Die besten Spiele für die Nintendo Switch in 2022

von Ann-Kathrin Kuhls,

25.04.2022 16:56 Uhr

2022 sind bereits ein paar Kracher für die Switch erschienen. Aber das war noch lange nicht alles! Denn dieses Jahr kommen noch so viele Games für Nintendos Hybridkonsole, dass dieses Video, wenn wir jedem Spiel nur eine Minute widmen würden, über eine Stunde lang wäre. Da das leider den Rahmen sprengt, haben wir uns für die Highlights entschieden, aufgeteilt in Genres, um den Übernlick einfacher zu machen. Wir beginnen mit Strategie- und Aufbauspielen so wie Sims, gehen dann zu den Rollenspielen über, hüpfen zu den Actionspielen und -Adventures und beenden das Video mit Sportspielen und Fighting Games.

Hier gibt's die aktuelle Liste aller Switch-Spiele für 2022

Dabei haben wir versucht, für jeden was einzustreuen. So sind JRPGs genau so vertreten wie klassische westliche RPGs, knallige Action-Adventures und reine Actionspiele, eine überraschend hohe Menge an Sportspielen (normalerweise sind die ja auf die üblichen Verdächtigen begrenzt) so wie eine ganze Reihe an Nintendo-Hausmarken. Wir wünschen euch viel Spaß!