Nintendo Switch-Spiele 2022: Alle neuen Games des nächsten Jahres

Nintendos Switch-Roadmap fürs Jahr 2021 nimmt langsam aber sicher Form an. Darüber hinaus sind sogar bereits einige Titel bekannt, die uns im kommenden Jahr für die Nintendo Switch erwarten. Und genau die sammelt GamePro in dieser Release-Liste.

Welche Switch-Titel erscheinen dieses Jahr? In dieser GamePro-Liste findet ihr alle neuen Nintendo Switch-Spiele 2021.

Release-Liste aller Switch-Spiele, die offiziell 2022 erscheinen sollen

Folgende Spiele wurden bereits für das Jahr 2022 bestätigt, haben allesamt aber noch kein offizielles Release-Datum oder einen Releasemonat:

Switch-Spiele, die 2022 oder später erscheinen könnten

Folgende Liste ist rein spekulativ. Alle im folgenden aufgeführten Titel haben kein offizielles Release-Datum bzw. keinen offiziellen Release-Zeitraum. Sie könnten entweder frühestens Ende 2021 aber auch erst 2022 oder gar später erscheinen:

Die Nintendo Switch-Highlights im Jahr 2022 vorgestellt

Genre: RPG

Darum geht's: Pokémon-Legenden: Arceus ist der nächste Hauptableger der Pokémon-Reihe und entführt uns diesmal in eine komplette Open World, die wir erkunden dürfen.

Das Besondere außerdem? Legenden-Arceus ist in der Vergangenheit angesiedelt und spielt im feudalen Sinnoh, der Region aus Pokémon Diamant und Perl. Alles, was wir bislang über Legenden-Arceus wissen, haben wir in einem GamePro-Special für euch zusammengefasst:

Splatoon 3

Genre: Third-Person-Shooter

Darum geht's: Nintendos Farb-Shooter geht 2022 in die nächste Runde und bleibt spielerisch seinen beiden Vorgängern offenbar größtenteils treu. Im Third-Person-Shooter liefern wir uns rasante Multiplayer-Partien und versuchen, das andere Team in die Knie zu zwingen, indem wir als sogenannte Inklinge reichlich Tinte verschießen.

Project Triangle Strategy (Arbeitstitel)

Genre: RPG, Rundenstrategie

Darum geht's: Wer Octopath Traveler mochte und obendrein ein Faible für Rundenstrategie á la Final Fantasy Tactics und Fire Emblem hat, der sollte sich Project Triangle Strategy auf die Merkliste schreiben.

Im Taktik-RPG der Macher*innen von Octopath Traveler führt ihr eure Truppe über in Quadrate unterteilte Schlachtfelder und müsst eure Feinde mit euren Fähigkeiten erledigen. Dabei müssen unter anderem auch Geländeeigenheiten wie Höhenunterschiede beachtet werden, die euch einen taktischen Vorteil verschaffen können.

