Der Starttermin der neuen TV-Serienadaption zum PS1-Klassiker Twisted Metal steht in den Startlöchern. In den USA erscheint die erste Folge am 27. Juli. Ein neuer Trailer unterstreicht jetzt den abgedrehten Eindruck, den das bisherige Material schon vermittelt hat.

Die Story ähnelt dabei dem Original: John Doe, gespielt von Falcon-Darsteller Anthony Mackie, soll ein mysteriöses Paket durch die Divided States of America trannsportieren. So heißen die USA in der dystopischen Zukunft, in der die Serie angesiedelt ist. Zusammen mit der Diebin Quiet, die von Stephanie Beatriz (u.a. Rosa aus Brooklyn 99) gespielt wird, stolpert Doe von einem Schlamassel ins nächste. Ein besonders fieser Gegenspieler ist der gruselige Killerclown Sweet Tooth (gesprochen von Will Arnett), der in einem stark bewaffneten Eiswagen unterwegs ist.