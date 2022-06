Die Persona-Reihe kommt zum ersten Mal auf Xbox und direkt im Game Pass

12.06.2022 22:48 Uhr

Atlus hat im Rahmen des Xbox und Bethesda Showcase eine Bombe platzen lassen. So kommen Persona 3 Portable, Persona 4 Golden und Persona 5 Royal zum ersten Mal auf Xbox Series X/S und Xbox One. Das Besondere dabei: Ihr könnt die Spiele direkt im Game Pass zocken.

Die drei Spiel erscheinen aber nicht gleichzeitig in einer Collection. Den Anfang macht Persona 5 Royal am 21. Oktober 2022. Die restlichen Spiele folgen nacheinander in 2023.