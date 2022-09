Die Sims 4 - Die besten Erweiterungen, Mods, Tipps & Tricks

Die Sims 4 wird kostenlos und setzt damit ein Zeichen für die Zukunft! Das Spiel hat zwar inzwischen schon 8 Jahre auf dem Buckel, dafür aber auch ne ganze Menge zu beiten. Dass man bei Erweiterungen für fast 1000 Euro schon mal den Überblick verliert, ist absolut verständlich. Wir haben deswegen in diesem Video alles zusammengefasst, was ihr 2022 über Die Sims 4 wissen müsst!

02:13 - Top Erweiterungen

05:33 - Top Gameplay-Packs

06:40 - Top Accessoire-Packs

07:28 - Top Sets

08:32 - Must Have Mods & CC

10:53 - T.O.O.L.-Mod, Better BuildBuy & MC Command Center

13:04 - Cheats

14:02 - Shortcuts