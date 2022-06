Die Sims 4 lässt euch schon bald als Werwölfe den Mond anheulen

02.06.2022 17:29 Uhr

Die Sims 4 erhält diesen Monat endlich ein neues Gameplay-Pack und Fans der übernatürlichen Elemente können sich freuen. Denn der DLC wird sich komplett um Werwölfe drehen.

So könnt ihr euren Sims wie schon in Teil 2 und 3 zu einem Werwolf werden lassen. Im Gegensatz nur zu früher seht ihr dieses Mal deutlich mehr wie ein Tier aus und nicht wie ein sehr behaarter Mensch. Normalerweise sind Werwölfe natürlich gefährliche Wesen, aber die Sims-Varianten sehen eher knuffig aus. So können diese zwar auch aggressiv werden, aber wie der Trailer zeigt, sind sie meistens eher am Spielen, wie zum Beispiel mit einem Seil.

Die Sims 4: Werwölfe erscheint am 16. Juni für PC, PS4 und Xbox One. Was sonst noch alles dieses Jahr für Die Sims 4 bevorsteht und was schon erschienen ist, seht ihr in unserer Roadmap.