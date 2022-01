Die Sims 4 ist der Inbegriff eines Spiels, dass durch Nachschub am Leben gehalten wird. Seit die beliebte Lebenssimulation 2014 erschienen ist, stapeln sich die Erweiterungen, Packs, Sets und Updates immer weiter in die Höhe. Nach all den Jahren wird der Ruf nach Die Sims 5 zwar immer lauter, aber das bedeutet nicht, dass 2022 für Die Sims 4 Schluss ist.

In den nächsten Monaten dürfen wir weitere neue Inhalte für Die Sims 4 erwarten, soviel ist sicher. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, haben wir hier eine Sammlung der bestätigten und spekulierten Erweiterungen und Updates für euch.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, sobald es neue Informationen zu Erweiterungen, Set und anderen neuen Inhalten gibt. Dabei klammern wir einfache Patches aus und konzentrieren uns auf nennenswerte neue Inhalte. Zuletzt hat uns die "Simthing to Celebrate"-Ankündigung einen groben Ausblick auf ein neues Gameplay-Pack, zwei Sets und weitere Überraschungen gegeben.

Erweiterungspacks

Bislang wurde keine neue große Erweiterung für 2022 angekündigt, allerdings hat sich jemand in einem Stream als "Senior Game Designer and Lead Designer on an upcoming The Sims 4 Expansion Pack" vorgestellt.

Die umfangreichen Erweiterungen beinhalten in der Regel neue Funktionen, Objekte für den Bau- sowie CAS-Modus und nicht selten auch eine neue Nachbarschaft. In der Vergangenheit kosteten sie rund 40 Euro.

Wie gut sich die bisherigen Erweiterungspacks für Die Sims 4 schlagen, könnt ihr in unserem Ranking erfahren:

Gameplay-Packs

Weniger umfangreich sind die Gameplay-Packs. Aber auch hier erwarten uns neue Funktionen, Objekte und manchmal neue Welten. Rund 20 Euro kosteten diese kleinen Erweiterungen bisher.

Ein neues Pack bis Ende März: Das angeteaste neues Gameplay-Pack soll "die Liebe" feiern. Den Symbolen auf dem Ankündigungsbild nach dürfte es sich dabei um Hochzeiten drehen:

Auch zu den Gameplay-Packs haben wir ein Ranking:

Accessoires-Packs

Für rund 10 Euro bieten die Accessoires-Packs vorrangig neue Objekte wie Möbel, Frisuren, Klamotten und was es sonst noch so für den Bau- und CAS-Modus gibt.

Zu den Accessoire-Packs gibt es bislang keine Ankündigungen.

Kits/Sets

Die Kits bzw. Sets konzentrieren sich auf ein paar neue Bauobjekte, Dekoration oder Outfits und sind für rund 5 Euro zu haben.

Zwei neue Sets bis Ende März: Es wurden zwei Sets angekündigt, die “außergewöhnliche Modedesigns feiern”. Auch hier lassen die Symbole wie eine Maske schon Spekulationen zu. Womöglich geht es in Richtung Karneval.

Sims Delivery Express

Neue Inhalte für die Sims 4 müssen aber nicht immer etwas kosten. In der Vergangenheit wurden immer wieder neue Objekte wie die Hochbetten kostenlos hinzugefügt. Seit Ende letzten Jahres gibt es außerdem Szenarien. Dabei handelt es sich um offizielle Challenges, die bislang zeitlich limitiert sind. Solche Inhalte finden mittlerweile durch “Sims Delivery Express”-Updates ihren Weg ins Spiel.

10. Januar - Traditionelle koreanische Outfits und Neujahrs-Szenario

eine feminine Frisur für Erwachsene

eine maskulines Kopf-Accessoire

ein feminines Outfit

ein maskulines Outfit

“New Year New Hustle”-Szenario: vom 10. Januar bis 2. Februar spielbar

Was stehen in Zukunft noch für allgemeine Updates an?

Geschlechtsneutrale Anrede: EA und Maxis haben schon vor längerer Zeit mitgeteilt, dass sie Änderungen an den Pronomen vornehmen wollen. Aktuell wir das Vorhaben geprüft. Weitere Informationen dazu sollen wir im Januar 2022 bekommen.

Überarbeitete NPCs: Zusätzlich dürfen wir überarbeitete Charaktere wie Bella Grusel erwarten, zu denen es bereits erste Konzepte zu sehen gab.

Da kommt noch mehr: Neben neuen Packs und Sets deuteten EA und Maxis noch weitere Überraschungen für das erste Quartal 2022 an. Dabei soll es unter anderem um die “einzigartige Zusammenarbeit der Community im und außerhalb des Spiels” sowie “kostenlose Speisen aus aller Welt” gehen.