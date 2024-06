Die Sims 4 Verliebt: Das steckt im neuen DLC und diese kostenlose Neuerung gibt es für alle

Für die Sims 4 erscheint mit "Verliebt" bald ein neues Erweiterungspaket. Das bringt nicht nur die neue Stadt Ciudad Enamorada samt drei Nachbarschaften, sondern auch jede Menge romantischer Interaktionen.

So könnt ihr in der ingame Dating-App "Amors Ecke" Profile für eure Sims anlegen, an Single-Treffpunkten Bekanntschaften schließen und auf gemeinsame Dates gehen – dabei wählt ihr selbst, ob ihr etwa in eurem Lieblingsclub feiern oder euch einfach gemeinsam die Sterne anschauen wollt. Wie erfolgreich die Beziehung eurer Sims sich vertieft, hängt dabei auch von ihren Vorlieben ab. Ihr müsst also gut aufpassen, was sie anziehend oder eher unattraktiv finden.

Zusätzlich gibt es verschiedene Beziehungsdynamiken und auch ein paar neue romantische Interaktionen: darunter ein neuer Kuss, ein verführerischer Tanz oder einfach gemeinsames Kuscheln im Bett.

Zusammen mit dem DLC kommt außerdem eine kostenlose Neuerung für alle: Das "Romantischen Grenzen"-System. Damit könnt ihr Grenzen und Eifersuchtsverhalten eurer Sims genauer individualisieren. So legt ihr etwa fest, ob ein Sim sich exklusive Beziehungen wünscht oder auch offene Beziehungen mag. Sims können sich dann mit anderen Sims verabreden, ohne dass es sich negativ auf ihre bestehenden Beziehungen auswirkt.

Die Sims 4 Verliebt erscheint am 25. Juli 2024 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.