Die Sims 4 Verliebt-Pack erweitert das Beziehungsleben unserer Sims – inklusive Dating-App

Mit Die Sims 4 Verliebt bringen Electronic Arts und Maxis das nächste Erweiterungspack für die Lebenssimulation heraus. Das erweiterter die Romantik-Optionen unserer Sims unter anderem um die Dating-App “Amors Ecke” und ein komplexeres Anziehungs/Abneigungs-System. Mit Ciudad Enamorada ist auch wieder eine neue Welt dabei. Neue CAS- und Baumodus-Objekte gibt's wie wie ein großes Erweiterungspack ebenfalls.

Im Gameplay-Trailer können wir die neuen Features und Inhalte schon in Aktion sehen, bevor die Verliebt-Erweiterung am 25. Juli für PC (EA App, Mac über Origin, Epic Games Store und Steam), PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheint.

