Alle Sims 4-Erweiterungen im Ranking: Welches Addon ist das beste?

Seit dem Erscheinen des vierten Teils der beliebten Videospielreihe Die Sims im Jahr 2014, wurde das Hauptspiel durch zahlreiche Erweiterungspacks ausgebaut. Doch welches der vielen Die Sims 4-Addons ist bisher das beste und welches schneidet am schlechtesten ab? GamePro beantwortet euch diese Frage im Ranking

Wie viele Erweiterungen für Die Sims 4 gibt es? Aktuell könnt ihr zehn Erweiterungen für PS4, Xbox One und den PC kaufen. Zusätzlich dazu bekommt ihr jede Menge Gameplay-Packs und Accessoire-Packs geboten. Alle Sims 4-DLCs (Erweiterungen, Gameplay-Packs und Accessoires) findet ihr in einer gesonderten Übersicht:

Platz 10: Die Sims 4: Werde berühmt

Release: 16. November 2018

Preis: 39,99 Euro

Den letzten Platz des Rankings belegt das Erweiterungspack "Werde berühmt". In dieser können Sims zwar berühmt werden und in den Promi-Himmel aufsteigen und zudem gibt es eine neue interaktive Schauspieler-Karriere, die jedoch nach einigen Spielrunden repetitiv und eintönig wird. Außer der Schauspieler- oder Musikerkarriere gibt es sonst keine vielfältigen Möglichkeiten neue Storylines zu entdecken und zu erspielen, so liefert das Pack keine einschneidende Bereicherung der Sims-Welt und des Gameplays.

Das Besondere: Eure Sims können nun berühmt werden und nicht mehr unerkannt auf die Straße gehen, das war's dann aber auch. Für manche Spieler mag das toll sein und sie genießen das Promi-Leben, für alle anderen, die sich jedoch ein bodenständiges Leben für die Sims wünschen, bietet das DLC sonst keinerlei Mehrwert oder neuen Anreiz.

Das mitgelieferte Äquivalent zu Los Angeles, die Welt Del Sol Valley ist zudem recht klein und unspektakulär geraten. So gibt es viel zu wenig öffentliche Lots für die glamouröse Freizeitgestaltung der Sims, sowie bei weitem zu wenig Wohngrundstücke, um den Sims ein Luxusleben fernab der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Obwohl die Welt recht detailliert wirkt, ist das im Endeffekt nur Kulisse, weshalb das DLC auf dem letzten Platz landet.

Platz 9: Die Sims 4: An die Arbeit

Release: 20. März 2018

Preis: 39,99 Euro

Auch An die Arbeit, eigentlich ein beliebteres Erweiterungspack, konnte in diesem Ranking nicht vollständig überzeugen, sodass es den vorletzten Platz belegt.

Das Besondere: In dieser Erweiterung bekommen die Sims drei neue Karrieren: Arzt, wofür ein eigenes Krankheitssystem eingeführt wurde damit dem Spieler auch nie die Patienten ausgehen, Polizist und Wissenschaftler. Obwohl es ein tolles Konzept ist, seine Sims zur Arbeit begleiten zu können, spielen sich die Karrieren nach einigen Runden eintönig, wenig aufregend und dabei anstrengend.

Zusätzlich zu den drei Karrieren kamen in diesem Pack auch Aliens und das Führen eines Einzelhandelsgeschäfts hinzu, was beides toll ist, dennoch recht nischig und das Gameplay im Großen und Ganzen nicht allzu sehr bereichert. Das DLC lohnt sich zwar für die neuen Karrieren die eure Sims ergreifen können, erwartet man aber spannendes Gameplay oder aufregende neue Geschichten, ist man hier fehl am Platz.

Platz 8: Die Sims 4: Hunde und Katzen

Release: 31. Juli 2018

Preis: 39,99 Euro

Zu Sims 3 Zeiten war die "Einfach tierisch" eine wirklich tierisch gute Erweiterung des Sim-Alltags und eine Bereicherung des Gameplays. Neben Hunden und Katzen gab es auch Kleintiere und sogar Pferde zu halten, für jeden Tierliebhaber der gerne die Sims spielt erweckt das Pack eine große Portion Nostalgie.

Das Besondere: Mit dem Hunde und Katzen-DLC bekommen eure Sims nun auch vierbeinige Begleiter an ihre Seite gestellt, die in "Erstelle einem Sim" selbst erstellt und die alle unterschiedliche Charakterwerte besitzen, die jedes Tier einzigartig sein lassen können. Ihr wollt keinen braven Schoßhund? Dann gebt ihm doch das Merkmal "Aggressiv"! Euer Kater ist antriebslos und langsam? Dann passt eher das Merkmal "faul" zu ihm.

Eure Tiere können leider auch erkranken, weshalb die neue interaktive Karriere als Tierarzt erfordert wird. Die mitgelieferte Küstenstadt Bridleton Bay eignet sich zudem super um euren Tieren durch den Park herumzutollen.

Im "Hunde und Katzen" Erweiterungspack setzt sich der Trend von dem vierten Teil der Sims leider aber weiter durch, dass viele Packs nur eine abgespeckte Version des Vorgängers bekommen. So können sich die Sims lediglich Hunde und Katzen als Haustiere zulegen, von anderen Haustieren keine Spur. Diese sind noch zusätzlich, ebenfalls anders als es in Sims 3 der Fall war, nicht selbst vom Spieler steuerbar, was sie lediglich zu flauschigen NPCs, aber keinem aktiven Teil der Familie verkommen lässt. Aus diesem Grund belegt das tierische Pack bloß den 8. Platz.

Mehr Infos dazu lest ihr im Test zum DLC:

Platz 7: Die Sims 4: Zeit für Freunde

Release: 11. September 2018

Preis: 39,99 Euro

Auf dem siebten Platz dieses Rankings landet das Erweiterungspack Zeit für Freunde, das ganz unter dem Motto der Gruppenaktivitäten steht.

Das Besondere: Dank der Erweiterung könnt ihr verschiedene Gruppen bilden oder beitreten und mit seinen Freunden an neuen Aktivitäten wie Tischkickerspielen teilnehmen. Die mitgelieferte Welt Windenburg, die von Europa inspiriert ist, gehört mitunter zu den schönsten Welten in den Sims, da sie reichhaltig Platz für die Aktivitäten sowie zahlreiche neue Locations wie das Gemeinschaftsgrundstück des Pools bietet. Leider hat das Pack außer einer hübschen neuen Welt und einigen neuen sozialen Aktivitäten sonst wenig zu bieten, weshalb es noch weit vom Treppchen entfernt ist.

Platz 6: Die Sims 4: An Die Uni

Release: 17. Dezember 2019

Preis: 39,99 Euro

Das Besondere: Mit dem Erweiterungspack An die Uni! können eure Sims erstmals in den Sims 4 eine Universität besuchen, um sich auf ihr ernstes Leben als erwachsener Sim in einem Beruf vorzubereiten. So können sie verschiedene Studienfächer wie Biologie, Computerwissenschaften, Wirtschaft, Physik in der neuen Welt Britechester besuchen, in Wohnheimen ihr Unwesen treiben und mit dem Fahrrad über den Campus düsen.

Leider schafft es das eigentlich tolle Erweiterungspack mit den beiden im Spiel integrierten Unis nur auf den sechsten Platz.

Die neue Welt Britechester wirkt insgesamt sehr lieblos eingerichtet und wo das gleiche Pack in Sims 3 noch die wunderbar unbeschwerte amerikanische College-Atmosphäre versprühte, die man aus etlichen Teenie-Filmen kennt, verfehlt die Uni-Erweiterung für die Sims 4 dieses ziemlich. Insgesamt stellt "An die Uni" aber eine gute Abwechslung des normalen Sim Alltags dar und bekommt deshalb den sechsten Platz in diesem Ranking.

