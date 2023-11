Diese Ark Survival Ascended-Mods könnt ihr direkt zum Launch auf der Xbox und bald auf PS5 nutzen

Ark: Survival Ascended ist eine grafisch überarbeitete Neuauflage von Ark: Survival Evolved und nach dem PC-Release jetzt auch für die Xbox erhältlich. Die PS5-Version folgt dann wahrscheinlich Anfang Dezember. Hier findet ihr eine Übersicht zu den Verbesserungen.

Neben dem Wechsel auf die Unreal Engine 5, die natürlich deutlich hübschere Grafik ermöglicht, kommen im Remake auch endlich Mods auf die Konsolen. Das Originalspiel wurde auf dem PC von vielen privaten Modder*innen erweitert und verbessert, auf Xbox und PlayStation war das bisher noch nicht möglich.

Das ändert sich jetzt. Zum Xbox-Release wurde so auch der erste Schwung von Mods auf die Microsoft-Konsole veröffentlicht. Dazu gehören neue Items, Bauwerke und Dinosaurer-Spezies, die so im Grundspiel nicht existieren. In der Zukunft sollen regelmäßig weitere Mods auf die Konsolen gebracht werden – auf PS5 startet es dann, sobald das Spiel dort veröffentlicht wurde.