Ark Survival Ascended: Alle Infos zu Release für PS4/PS5 und Xbox, Crossplay, Neuerungen und mehr zum Remake

Ab heute geht's wieder ums Überleben in Ark.

Der Dino-Survivalhit Ark ist zurück, allerdings nicht mit einem zweiten Teil, sondern in der überarbeiteten Unreal Engine 5-Version Ark Survival Ascended. Offizieller Release auf PC ist heute, also am 26. Oktober, allerdings gibt es noch einige Startprobleme auf den Servern. Konsolenbesitzer*innen müssen sich dagegen noch etwas gedulden. Wir verraten euch alles, was ihr wissen müsst.

Was ist Ark Survival Ascended?

2:18 Ark Survival Ascended: Gameplay-Trailer zum Remake des Dino-Survival-Spiels

Ark Survival Ascended ist ein Remake des auf Twitch und Steam sehr beliebten Ark: Survival Evolved. Der Name ist Programm: Es geht natürlich ums Überleben. Dabei verschlägt es euch auf eine mysteriöse Insel, auf der ihr es nicht nur mit anderen Spieler*innen, sondern auch mit Dinos zu tun bekommt.

Genretypisch seid ihr dabei mit Basen-Bau und Crafting beschäftigt, um euch in der Open World-Wildnis zu behaupten.

Was ist mit meinem Ark: Survival Evolved-Spielstand?

Da gibt es gute Nachrichten: Für Ark: Survival Evolved wurden zwar diesen Herbst die Server abgeschaltet; eure alten Spielstände sollen euch aber auch im Remake zur Verfügung stehen.

Was sind die Neuerungen im Vergleich zum Original?

Ihr könnt vor allem grafische Verbesserungen erwarten, da das Spiel komplett neu in der Unreal Engine 5 gebaut wurde. Daneben gibt es aber auch noch weitere Neuerungen:

Die Benutzeroberfläche, der Splitscreen im lokalen Multiplayer und die Kamera wurden angepasst. Dazu könnt ihr jetzt überall auf der Map Marker setzen und pingen. Außerdem sind auch einige neue Features dazugekommen, beispielsweise im Charakter Editor oder neue Items.

Alle Erweiterungen enthalten: Ascended kommt außerdem als Komplettpaket mit allen DLCs, die Evolved bisher bekommen hat und bei denen ist ebenfalls noch mal einiges angepasst worden.

Wie geht es mit Ascended nach Release weiter?

Das Spiel wird auch nach Release noch mit neuen Inhalten versorgt werden. Wir dürfen also auf die Roadmap gespannt sein. Post-Launch sollen nicht nur neue Dinos und Saison-Events erscheinen. Auch Story und Gameplay sollen erweitert werden.

Wie steht es um Ark 2?

1:13 Ark 2 - Das große Survival-Spiel mit Vin Diesel kommt im nächsten Jahr - Das große Survival-Spiel mit Vin Diesel kommt im nächsten Jahr

Keine Sorge, die bereits angekündigte Fortsetzung Ark 2 ist nach wie vor in Arbeit. Der zweite Teil hält sich ans Multiplayer-Survival-Prinzip, will aber seine Geschichte mehr in den Vordergrund rücken. Als Protagonist hält dieses Mal Vin Diesel in der Rolle von Santiago da Costa her. Zudem sollen die Kämpfe ausgebaut und weit strategischer werden.

Das Sequel erscheint Konsolen-exklusiv nur für Xbox Series X/S, kommt aber daneben auch auf PC.

Wann kommt Ark Survival Ascended für PS4, PS5 und Xbox-Konsolen?

Aktuell ist das Spiel nur auf PC verfügbar. Die Konsolenversionen sollten eigentlich auch erscheinen, mussten aber aufgrund gravierender Probleme im Multiplayer verschoben werden. Leider gibt es auch noch kein konkretes Release-Datum. Die gute Nachricht ist allerdings: Lange dauert es wohl nicht mehr, denn die Versionen sollen im November erscheinen und der steht ja bereits vor der Tür.

Gibt es Crossplay in Ark Survival Ascended?

Ja, ihr sollt über unterschiedliche Plattformen hinweg zusammen spielen können. Allerdings müssen dafür die Konsolenversionen natürlich erst mal erscheinen.

Wie sieht es mit Modding aus?

Ascended verfügt außerdem auch über Cross-Plattform Modding. Der Modbrowser ist direkt über das Spiel selbst aufrufbar. Auch alte Mods aus Evolved sollen zugänglich sein.

Was haltet ihr von der Neuauflage? Werdet ihr mal reinschauen und wenn ja, direkt jetzt auf PC oder wartet ihr auf die Konsolen-Versionen?