Diese spannende Sci-Fi-Alternative zu Hades erscheint im Januar direkt im Game Pass

Go Mecha Ball ist ein Mix aus Twin-Stick-Shooter, Roguelike und Pinball, der am 25. Januar für PC und Xbox erscheint und direkt zum Release im Game Pass landet. Ihr spielt dabei einen bewaffneten Roboter, der sich in eine Kugel verwandeln kann und so durch die Levels rast.

In der Kugelform nutzt ihr Schanzen für waghalsige Sprünge und flippert von Wand zu Wand. Gegnern heizt ihr mit einem großen und anpassbaren Arsenal aus Waffen ein. In bester Roguelike-Manier spielt sich dabei jeder Versuch anders und nach dem Ableben müsst ihr von vorne starten.