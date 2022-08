Diese Spiele stecken gerade in der Entwicklungs-Hölle

Wenn ein Videospiel erscheint, ist das normalerweise nicht das erste Mal, dass wir davon hören. Meistens gab es eine Ankündigung, Teaser-Trailer, Gameplay-Trailer, Teaserbilder, Livestreams und ab und an bekommen wir auch noch Demos oder offene oder geschlossene Betas zu Gesicht. Wir sehen also sehr viel vom Spiel, bevor es überhaupt in den Verkauf geht. Das ist aber nicht immer so.

Manche Spiele verschwinden nach ihrer ersten Ankündigung oder auch mitten in der Entwicklung einfach komplett von der Bildfläche. Von jetzt auf gleich hören wir jahrelang einfach nichts mehr von ihnen. Das kann unterschiedliche Gründe haben: Das Studio verändert sich, die Publisher sind anderer Meinung als die Studios, die Devs sind mit dem Spiel nicht zufrieden und wollen in Ruhe daran feilen - oder eine weltweite Pandemie bringt ganze Firmen zum Stillstand. In diesem Video haben wir für euch elf Spiele herausgesucht, denen genau das passiert ist: Erst wurden sie groß angekündigt und gefeiert, doch dann war vom einen auf den anderen Tag Funkstille. Viel Spaß!