Dieser auf Steam gefeierte Strategie-Hit kommt heute endlich auch auf PS5 und Xbox

Songs of Conquest ging im Mai nach einem zweijährigen Early Access in die Version 1.0 über und hat sich mittlerweile bereits über 500.000 Mal verkauft. Das Spiel richtet sich vor allem an Fans von alten Klassikern wie Heroes of Might and Magic oder Age of Wonders. Kollege Reiner schreibt in seinem Test auf der GameStar dazu:

"Songs of Conquest belebt den Geist von Heroes of Might an Magic 3 wieder und macht dabei eine richtig gute Figur."

Auf Steam steht das Spiel momentan bei 86% und wird mit 'Äußerst Positiv' bewertet. In einer Rezension schreibt User*in WuRsChTsUpPn: "Jeder der die Heroes of Might and Magic Reihe mag/liebt wird dieses Spiel sehr genießen!"

Ab sofort ist das Spiel nun auch für PS5 und Xbox Series erhältlich.