Dieser Looter-Shooter sieht dank Unreal Engine 5 absolut fantastisch aus

The First Descendant ist ein neuer Koop-Shooter von Nexon, der aktuell für PS5, Xbox Series X/S und PC entwickelt wird und dank Unreal Engine 5 absolut herausragend aussieht. Der Titel schickt euch in eine fremde Welt, in der die Menschheit gegen eine dunkle Macht kämpft und dabei auf Alien-Technologie setzt.

Das Spiel bietet eine breite Auswahl an Charakteren mit einzigartigen Fähigkeiten, die ihr im Kampf mit bis zu drei weiteren Spieler*innen kombinieren könnt. Ähnlich wie in Destiny kämpft ihr euch durch vielseitige Dungeons, sammelt dabei neue Ausrüstung und stellt euch am Ende einem großen Bossgegner.

Einen Releasetermin für The First Descendant gibt es noch nicht, dafür haben die Entwickler*innen jetzt eine Crossplay-Beta angekündigt. Diese findet vom 22. bis zum 28. August statt.