Dieser neue Anime-Fighter räumt gerade richtig gute Wertungen ab

Mit Granblue Fantasy Versus: Rising ist am 14. Dezember der erweiterte Nachfolger des 2020 veröffentlichten Granblue Fantasy Versus für PS4, PS5 und PC erschienen. In schicker Anime-Optik liefert ihr euch hier spannende 1v1-Duelle in 2D. Die bisherigen Wertungen zeichnen ein äußerst positives Bild.

Die Auswähl der Kämpfer*innen wurde von mageren elf auf starke 28 aufgestockt und glänzt jetzt mit einem breiten Spektrum von Stilen. Das Gameplay wurde darüber hinaus in vielen Punkten verbessert und soll jetzt auch Neueinsteiger*innen abholen.