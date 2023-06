Dieser PS Plus-Titel ist der perfekte Snack für alle Ghost of Tsushima-Fans

Bei den PS Plus Essential-Games im Juni 2023 ist auch ein echter Samurai-Hit dabei. Trek to Yomi ist ein cineastischer Ausflug ins feudale Japan. Die Optik des Action-Spiels ist von den Filmen des legendären Akira Kurosawa inspiriert und komplett in schwarz und weiß gehalten.

Passend dazu spielt sich der Großteil des Gameplays in 2D-Arealen ab. Nur zwischendrin öffnen sich einige Orte auch in die Tiefe und können so freier erkundet werden. Insgesamt handelt es sich aber um ein eher kompaktes Abenteuer, das ihr in knapp fünf Stunden durchspielen könnt.

Die Stärken und Schwächen von Trek to Yomi könnt ihr auch in unserem Test nachlesen.