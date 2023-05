PS Plus Essential im Juni 2023: Das sind die neuen Gratis-Spiele für PS5 und PS4

Das sind die neuen Spiele bei PS Plus im Juni 2023.

Wie in den vergangenen Monaten auch, wissen wir jetzt, welche neuen Gratis-Spiele bei PS Plus Essential zur Verfügung stehen werden. Freut euch also auf diese drei Games für PlayStation 5 und PlayStation 4.

Diese Spiele gibt es im Juni 2023 bei PS Plus Essential

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Juni 2023 herunterladen? Die Veröffentlichung der neuen Essential-Titel folgt schon seit Monaten einem regelmäßigen Muster. In diesem Fall ist es ab dem 6. Juni 2023 soweit.

Um welche Uhrzeit kann ich mit der Freischaltung rechnen? In den letzten Monaten wurden die PS Plus-Spiele immer um die Mittagszeit veröffentlicht, das wird auch dieses Mal der Fall sein.

Die PS Plus Essential-Spiele für Juni 2023 im Detail

Trek to Yomi

15:48 Trek to Yomi - Das stylishe Samurai-Spiel schnetzelt sich durch 15 Minuten Gameplay

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Action

Darum geht's: Als Samurai Hiroki müsst ihr Rache nehmen, nachdem er es nicht geschafft hat, die Menschen zu retten, die er beschützen sollte. Dafür schnetzelt ihr euch in einer Seitenansicht durch Gegnerwellen. Das Besondere an dem Spiel ist die Schwarz-Weiß-Optik, die an klassische Samurai-Filme aus Japan erinnert.

Jurassic World Evolution 2

1:51 Jurassic World Evolution 2 - Neuer Trailer zeigt, warum die Dinos der Star des Spiels sind

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Simulation

Darum geht's: Jurassic World Evolution 2 lässt euch in die Rolle eines Direktors für einen Dinopark schlüpfen. So müsst ihr neue Dinos aus Fossilien und Eiern züchten, Gehege errichten und eine spannende Erfahrung für eure Gäste aufbauen. Denn wie es sich für eine Simulation gehört, ist am Ende entscheidend, wie lukrativ euer Park ist.

NBA 2K23

1:19 NBA 2K23 bringt euch wieder hautnah auf den Court eines beliebten US-Sports

Plattform : PS4, PS5

: PS4, PS5 Genre: Sport

Darum geht's: In der realistischen Sport-Simulation könnt ihr den beliebten US-Nationalsport Basketball hautnah erleben. In zahlreichen Modi schlüpft ihr so in die Rolle einzelner Spieler*innen, der ganzen Teams oder ihr steht am Rande des Courts als Trainer/Teamchef und leitet so den Club zu Ruhm und Ehre.

Denkt an die PS Plus Essential-Spiele im Mai!

Wenn neue PS Plus-Spiele kommen bedeutet das meist auch, dass die Titel des Vormonats bald nicht mehr ohne zusätzliche Kosten zu bekommen sind. Denkt also daran, euch in den kommenden Tagen die Mai-Spiele in eurer Bibliothek zu sichern, bevor sie nicht mehr verfügbar sind.

Hier könnt ihr noch einmal nachlesen, welche PS Plus Essential-Spiele im Mai hinzukamen:

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium)

Ihr besitzt gar kein PlayStation PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub "Alle wichtigen Infos zu PS Plus".

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten andere wichtigste Fragen zu den drei verschiedenen Modellen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Welcher PS Plus Essential-Titel aus dem Mai 2023 ist euer Favorit?