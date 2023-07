Neben CoD Black Ops: Cold War und dem Remaster von Alan Wake ist bei den PS Plus Essential-Spielen im Juli mit Endling auch ein echter Geheimtipp dabei. Das hübsche Fuchs-Adventure könnt ihr dabei entspannt an einem Abend oder Wochenende durchspielen, nach etwa vier Stunden erreicht ihr nämlich schon den Abspann.

Die bezaubernde Optik steht im Kontrast zur tragischen Thematik des Spiels. Ihr steuert nämlich in einer apokalyptischen Welt eine Füchsin, die sich verzweifelt auf die Suche nach Nahrung für ihren Nachwuchs macht. Die kleinen Fuchs-Babys folgen euch dabei auf Schritt und Tritt, während sich langsam eine Hunger-Leiste leert.

Etwas Essbares zu finden ist dabei gar nicht so einfach, immerhin liegt ein großer Teil der Welt in Trümmern. Fiese Fallen, aggressive Menschen und andere Tiere machen euch das Leben zusätzlich schwer. Wer sich auf die teilweise brutale Erfahrung einlassen kann, wird den Titel so schnell nicht wieder vergessen.