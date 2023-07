PS Plus Essential Juli 2023: Neue Spiele kommen heute - das ist die ungefähre Uhrzeit

Heute erscheinen die PS Plus-Essential-Spiele im Juli 2023.

Wer mindestens PlayStation Plus Essential abonniert hat, kann sich schon heute auf drei neue Bonus-Spiele für PS4 und PS5 freuen. Heute Mittag schaltet Sony die Titel des Juli 2023-Aufgebots im PS Store frei.

Zu welcher Uhrzeit werden die PS Plus Essential-Spiele für Juli 2023 freigeschaltet?

Mittags, zwischen 12 und 13 Uhr

Eine konkrete Uhrzeit für die Freischaltung im PS Store nennt Sony nicht. Allerdings werden neue Titel des Service in der Regel zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit zur PS Plus-Sektion im PS Store hinzugefügt.

GamePro wird diesen Artikel updaten, sobald die neuen Essential-Games zum Download im PlayStation Store bereitstehen.

Alle PS Plus-Spiele im Juli 2023 samt Downloadgrößen im Überblick

Call of Duty Black Ops: Cold War PS4 : 166 GB PS5 : 255 GB

Alan Wake Remastered PS4 : 59 GB PS5 : 30 GB

Endling PS4 : 5 GB PS5 : 2 GB



Welche Spiele gibt es im Juni 2023 bei PS Plus Extra/Premium? Wenn ihr eine der beiden höheren Abo-Stufen besitzt, dann könnt ihr euch folgende neue Spiele herunterladen:

Nicht vergessen: Im Juli fliegen außerdem 11 Spiele aus dem PS Plus Extra-Aufgebot, darunter das gefeierte Katzenabenteuer Stray. Ihr wollt es noch spielen? Dann aber schnell:

Mehr zum Thema PS Plus Extra/Premium verliert schon sehr bald mein Spiel des Jahres 2022 von Eleen Reinke

Trailer aller neuen PS Plus Essential-Spiele im Juli 2023

CoD Black Ops Cold War:

1:00 Call of Duty: Black Ops Cold War - Der Launch Trailer stimmt euch auf die Story ein - Der Launch Trailer stimmt euch auf die Story ein

Alan Wake Remastered:

1:34 Alan Wake Remastered - Erster Trailer zum Remaster zeigt Comeback von Alan Wake - Erster Trailer zum Remaster zeigt Comeback von Alan Wake

Endling:

1:09 Neuer Endling-Trailer verrät endlich ein konkretes Releasedatum

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo

Ihr besitzt gar kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen, sowie Preise und Vorteile der verschiedenen Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt seid ihr gefragt: Auf welche PS Plus Essential-Games habt ihr in diesem Monat besonders Bock? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare!