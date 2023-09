Dieses neue PS5-RPG verbindet Fantasy und Steampunk in einer düsteren Metropole

New Arc Line ist ein neues Singleplayer-RPG, das 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll und auf ein spannendes Setting setzt. In der Spielwelt gibt es nämlich sowohl Magie als auch Technologie, wodurch ein interessanter Mix aus Fantasy und Steampunk entsteht.

Die Metropole New Arc steht dabei im Zentrum des Geschehens. Die technischen Neuerungen locken immer mehr Menschen an, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Das sorgt für Spannungen und Ungleichheit in der Stadt.

Der Konflikt von Technologie und Magie soll eine wichtige Rolle in der Geschichte spielen. Im Verlauf des Spiels müsst ihr euch wohl für eine von beiden Seiten entscheiden.