Dieses neue RPG im Retro-Anime-Look ist von Serien wie Dragon Ball und Sailor Moon inspiriert

Gamespot veröffentlichte am 11. Dezember 2024 einen Gameplay-Trailer zum neuen RPG Wander Stars, das äußerlich an den Retro-Look der 90er Anime-Serien wie Dragon Ball und Sailor Moon erinnert. Im Trailer werden die zwei Hauptcharaktere und das Gameplay des Spiels gezeigt.

Um was geht es in Wander Stars? Im neuen Spiel aus dem Hause Paper Castle Games, die in der Vergangenheit Underhero entwickelt haben, geht es um die junge Kampfsportlerin Ringo und dem Wolfe, einen mysteriösen Schurken. Ringo sucht nach ihrem Bruder und Wolfe versucht vor seiner Vergangenheit davon zu laufen. Da beide alle Teile der sagenumwobenen Wanderstar-Karte finden wollen, schließen sie sich zusammen, obwohl sie gar nicht miteinander auskommen.

Das Spiel soll genau wie ein Anime in "Episoden" aufgeteilt sein, die im Vergleich zu Anime-Serien jedoch 40 bis 60 Minuten lang sind. In den einzelnen Episoden müssen die beiden zusammen arbeiten, Antworten finden, vergangene Fehler wiedergutzumachen und auf der Suche nach ihrem Ziel durch das Universum zu reisen.

Wander Stars ist ein runden basierendes Rollenspiel im 90er Anime-Look, in dem Spieler*innen Wörter wie aus einem Deck für mächtige Attacken zusammensetzen müsst, um großen Schaden bei Gegnern anzurichten. Der Release ist derzeit für 2025 geplant. Ein genaueres Releasedatum ist noch nicht bekannt.