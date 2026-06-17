Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück

Das kommende Adventure Vivarium orientiert sich optisch stark an Anime-Klassikern der 70er und 80er Jahre. Heidi ist offensichtlich etwa ein großes Vorbild für den Look und die Stimmung des Indie-Projekts von Meadowflower.

Alle wichtigen Infos bekommt ihr hier im Video – in nur 47 Sekunden!

Zur Preview: Von dieser Grafik brauche ich viel mehr: Vivarium sieht aus wie ein Retro-Anime und hat mich damit voll in den Bann gezogen

Ihr übernehmt die Rolle der 11-jährigen Jenny, die in einem idyllischen Dorf ihre Sommerferien verbringt. Dabei trifft sie auf allerlei sympathischer Charaktere, die sie im Laufe der Zeit besser kennenlernt. Allerdings befindet sich ihre kleine Welt im namensgebenden Vivarium, also unter einer Glaskuppel, die als Dekoration in irgendeinem Flur steht. Ob das Jenny und ihren Freunden bewusst ist, wissen wir nicht.