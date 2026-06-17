0 Aufrufe
Dieses sympathische Indie-Spiel sieht wunderschön aus und katapultiert euch direkt in die Kindheit zurück
Das kommende Adventure Vivarium orientiert sich optisch stark an Anime-Klassikern der 70er und 80er Jahre. Heidi ist offensichtlich etwa ein großes Vorbild für den Look und die Stimmung des Indie-Projekts von Meadowflower.
Alle wichtigen Infos bekommt ihr hier im Video – in nur 47 Sekunden!
Zur Preview: Von dieser Grafik brauche ich viel mehr: Vivarium sieht aus wie ein Retro-Anime und hat mich damit voll in den Bann gezogen
Ihr übernehmt die Rolle der 11-jährigen Jenny, die in einem idyllischen Dorf ihre Sommerferien verbringt. Dabei trifft sie auf allerlei sympathischer Charaktere, die sie im Laufe der Zeit besser kennenlernt. Allerdings befindet sich ihre kleine Welt im namensgebenden Vivarium, also unter einer Glaskuppel, die als Dekoration in irgendeinem Flur steht. Ob das Jenny und ihren Freunden bewusst ist, wissen wir nicht.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.