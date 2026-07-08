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Assassins Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

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Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

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Jonas Gössling
08.07.2026 | 12:00 Uhr

Assassin's Creed Black Flag Resynced bringt 13 Jahre nach dem Original das beliebte Piratenabenteuer rund um Edward Kenway zurück. Genau wie 2013 stolpert der Held wider Willen in den serientypischen Konflikt zwischen Templern und Assassinen, versucht dabei aber erst einmal sein eigenes Ding durchzuziehen.

Resynced ist dabei zwar ein vollumfängliches Remake, bleibt der Vorlage aber sehr treu. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Neuerungen gibt. Die Neuauflage setzt auf Ubisofts modernste Anvil-Engine und bietet auch ein paar Stunden komplett neues Material.

Wie gut sich die frischen Missionen, die Offiziere und sonstige Anpassungen eingliedern und über welchen Makel Resynced leider etwas stolpert, das seht ihr in diesem Video.

00:00 - Intro
01:18 - Alte Story, neue Offiziere
06:13 - Bekannte Missionen, neues (Balance-)Problem
13:02 - Wunderbar entschlackte Open World
18:11 - Der Schiffskampf und die Wirtschaft
20:35 - Fazit
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