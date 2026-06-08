Dieses neue Cozy-Game hat genau einen Trailer gebraucht, um mich komplett von den Socken zu hauen

Vivarium war für mich das Grafik-Highlight beim Xbox-Showcase.

Auf dem großen Xbox Showcase am gestrigen Abend hat Microsoft einige große Neuigkeiten verkündet. Neben Gears of War, Halo und Co. hat mich aber vor allem der neue Trailer zu Vivarium aufhorchen lassen, denn allein der Anime-Stil ist eine wunderschöne Hommage an Serien wie Heidi oder Anne mit den roten Haaren aus den späten 1970er und 80er Jahren.

Der Trailer sagt eigentlich schon alles

In diesem Fall helfen die idyllischen Bilder natürlich mehr als tausend Worte, also schaut euch unbedingt zuerst den Trailer an. Und vergesst nicht, den Ton anzumachen! Auch der Soundtrack katapultiert euch nämlich direkt in die Vergangenheit:

1:32 Retro-Lebenssimulation Vivarium erscheint 2027 und landet direkt im Game Pass

Autoplay

Ursprünglich wurde Vivarium von Studio Meadowflower schon 2023 mit einem kurzen Trailer angekündigt, der die handgezeichneten Szenerien im Stil früher Studio Ghibli-Produktionen präsentiert.

Vivarium soll 2027 erscheinen und ist für Xbox und PC angekündigt. PS5 und Nintendo Switch gehen also vermutlich leer aus, aber immerhin landet die Lebenssimulation dafür direkt im Game Pass.

Worum geht's in Vivarium?

Die Hauptrolle übernimmt die elfjährige Jenny, die einen Sommer in einer verschlafenen Kleinstadt verbringt. Ihre ganze Welt befindet sich allerdings innerhalb eines kleinen Vivariums, also unter einer Glaskuppel, die irgendwo auf einer nicht näher bekannten Veranda steht.

Und so erkunden wir mit Jenny die kleine, magische Welt und lernen Figuren kennen, die ebenfalls in dem idyllischen Dorf zu Hause sind. Bereits bekannt etwa eine musikbegeisterter Ladenbesitzer, eine mysteriöse Wahrsagerin oder ein Postbote, der gerne in der örtlichen Kneipe abhängt.

Lifesim-typisch kann Jenny sich den Tag mit Gartenarbeit, Erkunden und Crafting vertreiben.

Meadowflower verspricht eine verzweigte Märchen-Geschichte, die von unseren Entscheidungen beeinflusst werden soll. Dabei spielt auch die echte Welt eine Rolle, denn die Zeit des Vivariums wird mit unserer echten Zeit synchronisiert.

Dadurch sollen etwa tägliche Aufgaben möglich sein, wie wir sie etwa aus Animal Crossing oder Pokémon Pokopia kennen. Hier bleibt zu hoffen, dass es nicht in das stupide Abarbeiten von kleinen Daily Quests ausartet, aber warten wir es ab. Auf jeden Fall sollen uns typische Lifesim-Elemente wie Kochen, Gartenarbeit, Crafting und Sammeln erwarten.

Zwischensequenzen und Dialoge im allgegenwärtigen Anime-Stil gibt es hoffentlich mehr als genug. Hier muss Vivarium natürlich noch beweisen, dass die Geschichte und die Charaktere demoptischen Charme auch auf der inhaltlichen Ebene gerecht werden.

Die ganze Spielwelt steckt eigentlich in diesem kleinen Vivarium.

Für den Moment bin ich aber positiv gestimmt. Neben dem kommenden Koop-Adventure Orbitals oder dem Aufbauspiel Spiritstead, die beide ebenfalls auf einen ähnlichen Retro-Anime-Look setzen, macht Vivarium in meinen Augen eine vielversprechende Figur.

Die Idee einer kleinen, märchenhaften Traumwelt ist charmant und erinnert mich wohlig daran, wie ich mir als Kind etwa Geschichten ausgedacht habe, die innerhalb von Schneekugeln und vergleichbaren, kleinen Orten abgelaufen sind.

Da passt die Verknüpfung mit alten Serien, die ebenfalls Kindheitserinnerungen wachrufen, geradezu perfekt.

Neben aller grafischen Opulenz großer AAA-Blockbuster und vielen schönen Retro-Stilen im Indie-Bereich bin ich für optische Abwechslung immer zu haben. Vom handgezeichneten 80er-Jahre-Anime-Stil kann es für meinen Geschmack jedenfalls gerne ein bisschen mehr geben.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf Vivarium oder wartet ihr lieber erstmal ab, bis mehr zum eigentlichen Gameplay bekannt ist?