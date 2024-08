Disney Dreamlight Valley: Das steckt im letzten großen Update für den A Rift in Time-DLC

Disney Dreamlight Valley bekommt demnächst ein großes Update spendiert. Das bringt nicht nur kostenlose Inhalte für das Hauptspiel wie Prinzessin Tiana und ihr Restaurant, es hat auch neue Inhalte für die Erweiterung A Rift in Time im Gepäck. Konkret bekommt ihr damit Akt 3 des DLCs, der die Story um Dschafar und die Zeitrisse abschließt. Außerdem teast der kurze Trailer an, dass auch irgendetwas mit Mickey Mouse passiert.

Ein genaues Datum für das nächste Dreamlight Valley-Update gibt es bislang noch nicht. Allerdings soll das schon sehr bald angekündigt werden und neue Patches für das Spiel gehen in der Regel Mittwochs live – gut möglich also, dass wir die neuen Inhalte schon am 21. August bekommen.