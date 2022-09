Disney Dreamlight Valley startet heute auf PS4 und PS5, den Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und PC in die Early Access-Phase. Die Lebenssimulation will die Stärken von Stardew Valley und Animal Crossing mit der Strahlkraft der Disney-Lizenzen verbinden. Im Gamescom Showcase Trailer seht ihr jetzt beispielhaft einen Tag im namensgebenden Dreamlight Valley.

So könnt ihr mit Remy aus Ratatouille kochen, mit Vaiana am Strand abhängen oder bei Dagobert Duck einkaufen gehen. Auch den Look eures Hauses und eurer Spielfigur könnt ihr nach euren Vorstellungen anpassen.