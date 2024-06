Disney Dreamlight Valley feiert den Einzug von Mulan und Mushu in euer Dorf

Es ist wieder soweit und es gibt ein neues Update zu Disney Dreamlight Valley.

Ab sofort steht ein neues Königreich bereit, das euch Mulan und Mushu in euer Dorf holen lässt. Dafür reist ihr auf den Zeltplatz in dem Mulan trainiert. Aber das ist nicht alles neues, euch erwartet auch ein neuer Sternenpfad, viele neue Items, Quality of Life-Verbesserungen und ein Alles steht Kopf 2-Event bei dem ihr Haustiere basierend auf den Emotionen Zweifel, Peinlich, Neid und Ennui.

Alle Infos zum Update auf einen Blick gibt's hier.