Disney Dreamlight Valley-DLC: The Storybook Vale ist jetzt erschienen

Disney Dreamlight Valley hat soeben die zweite Erweiterung spendiert bekommen. Das kostenpflichtige Addon Storybook Vale bzw. Tal der Geschichten bringt eine neue Map, drei neue Charaktere und verschiedene neue Items mit.

Außerdem gibt es für alle einen kostenlosen Patch, der hauptsächlich Bugs angeht und dem Laden von Dagobert je nach Map ein eigenes tägliches Angebot verschafft.

Mehr Infos zum Start des DLCs findet ihr in unserem Live-Ticker zu The Storybook Vale. Außerdem wissen wir bereits, was im nächsten kostenlosen Charakter-Update steckt, das Anfang Dezember erscheint. Hier erfahrt ihr mehr zum kommenden Gratis-Patch von Disney Dreamlight Valley.