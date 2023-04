Disney Dreamlight Valley-Trailer stellt die Inhalte des April-Updates vor

Es ist wieder soweit und Disney Dreamlight Valley hat das nächste Update erhalten. Im Pride of the Valley-Update kommt ein komplett neues Königreich dazu. Dieses Mal geht es in die Prairie mit Simba und Nala. Dazu kommen viele kleine Neuerungen, wie Disney Park-Attraktionen, mehr Kräfte durch Gerichte und vieles mehr. Alles lest ihr in den Patch-Notes.