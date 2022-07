Disneys Dreamlight Valley zeigt im Trailer den Charakter-Editor, Dialoge, Housing und mehr

Disney-Fans aufgepasst: Dreamlight Valley lässt euch in eine Stadt ziehen, die mit all euren Lieblings-Figuren wie Arielle, Mickey Maus, Scar und Moana bevölkert ist. Wie der Trailer zeigt, erstellt ihr einen Avatar, freundet euch mit den Bewohner*innen an und richtet nicht nur euer Haus, sondern das gesamte Valley ein!

Das kunterbunte Spiel startet am 6. September in den Early Access und erscheint auf der Xbox One, Series X/S, PS4, PS5, Nintendo Switch, sowie auf dem PC. Dreamlight Valley ist außerdem von Tag 1 in Microsofts Game Pass enthalten.