Dragon Ball Sparking Zero zeigt endlich echtes Gameplay mit legendären Kampf zwischen Goku vs Vegeta

Dragon Ball Sparking! Zero dient als Sequel zur geliebten Spielereihe von Budokai Tenkaichi, auch bekannt als Dragon Ball Z: Sparking! in Japan. In diesen Spielen könnt ihr im Story-Modus die Kämpfe und wichtigsten Momente der Dragon Ball-Geschichte nochmal nachspielen. Zudem gibt es einige What If-Szenarien, die zeigen, was vielleicht hätte sein können, wenn etwas anders passiert wäre.

Im neuesten Gameplay Showcase wird zum ersten Mal ein voller Kampf zwischen Son Goku und Vegeta gezeigt. So sehen wir das Spiel auch bereits mit allen Anzeigen. Darüber hinaus wurden auch noch einmal ein Schwung an neuen Kämpfern voregestellt. Wir haben euch hier alle bisher bestätigten Charaktere in einer Übersicht aufgelistet.



Freut ihr euch auf das neue Sequel zur Budokai Tenkaichi-Reihe?