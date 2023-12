Dragon Ball Sparking! Zero: Alle bislang bestätigten Charaktere im Überblick

Cell ist einer der Kämpfer*innen, die im Trailer von Dragon Ball: Sparking! Zero zu sehen sind.

Mit Dragon Ball: Sparking! Zero hat Publisher Bandai Namco den vierten Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe angekündigt. Bislang steht noch kein Releasedatum fest, doch in einem ersten Trailer gab es bereits einige Kämpfer*innen zu sehen, die wir als spielbare Charaktere nutzen können. GamePro listet euch auf, auf welche Spielfiguren ihr euch bislang freuen könnt.

Dragon Ball Sparking! Zero: Diese Charaktere wird es geben

Mit wem kann ich mich in die Kampfarena stürzen? Die meisten der Charaktere, die im Trailer des Action-Spiels zu sehen waren, stammen aus Dragon Ball oder Dragon Ball Z. Einige Kämpfer kennen wir zudem aus Dragon Ball Super.

Vermutlich werden im Laufe der Zeit noch weitere Charaktere bestätigt. Aus dem ersten Trailer wissen wir zumindest, dass die folgenden Kämpfer*innen und Bösewichte mit dabei sind:

Son-Goku (inklusive Super-Saiyajin-Blue)

Vegeta (inklusive Super-Saiyajin-Blue)

Freezer

Broly

Piccolo

Krillin

Tenshinhan

Yamchu

Future Trunks (Dragon Ball Z)

Future Trunks (Dragon Ball Super)

C17

C18

Cell

Mr. Satan

Majin Boo

Bergamo

Jiren

Im Trailer sind schon einmal 17 verschiedene Charaktere zu sehen. Die Zahl wird vermutlich noch drastisch steigen, denn schon im Vorgänger Budokai Tenkaichi 3 gab es über 150 spielbare Kämpfer*innen. Selbst in Budokai Tenkaichi 2 gab es um die 130 spielbare Figuren.

Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 erschien im Jahr 2007, Dragon Ball Super wurde erst ab 2015 veröffentlicht. Deshalb wird es in Dragon Ball: Sparking! Zero noch viele Charaktere aus Dragon Ball Super geben, die im Vorgänger noch nicht existierten. Wir dürfen uns darauf freuen, welche weiteren Charaktere in den kommenden Wochen und Monaten noch enthüllt werden.

Habt ihr all diese Charaktere im Trailer entdecken können? Falls nicht, schaut doch noch einmal den Trailer und überzeugt euch selbst:

1:03 Dragon Ball Sparking! Zero – Ankündigungstrailer zum neuen Teil der Budokai Tenkaichi-Reihe

Das macht Dragon Ball: Sparking! Zero aus

Das Besondere an Sparking! Zero ist es, dass die Kampfarenen zerstört werden können und auf unser jeweiliges Power-Level reagieren. Sobald wir uns transformieren und verheerende Angriffe entfesseln, soll sich das „verblüffend realistisch“ auf die Umgebung auswirken.

Das Spiel soll zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt für PS5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen. Sobald es neue Informationen zum Spiel gibt, wird GamePro euch davon berichten.

Welche Charaktere dürfen eurer Meinung nach nicht fehlen?