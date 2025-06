Dune: Awakening - Der neue Trailer zeigt Orte, die wir in den Filmen noch nicht gesehen haben

Es dauert nicht mehr lange, dann erscheint schon Dune: Awakening. Das Survival-MMO auf dem Wüstenplaneten erscheint am 10. Juni 2025, jetzt gibt’s aber noch einen letzten Ausblick, bevor ihr selbst reinschnuppern könnt.

Dune-Fans werden direkt die Harkonnen, die bekannten Sandwürmer und natürlich die Fremen erkennen. Ein paar Orte scheinen aber komplett neu zu sein - zumindest in den Filmen von Denis Villeneuve sind die noch nicht aufgetaucht. Es scheint sich dabei um historische Architektur der Fremen zu handeln - oder es ist eine selbstgebaute Basis im Spiel, auch wenn das teilweise nicht so aussieht. Spätestens in drei Tagen wissen wir es genau!