EA Sports FC 25 endlich offiziell enthüllt - Hier ist der erste Trailer

Dass es kommen würde, war schon länger klar, jetzt hat EA das kommende Fußballspiel EA Sports FC 25 aber auch endlich offiziell mit einem Trailer und einigen neuen Infos enthüllt. Und es sieht ganz so aus, als wenn die Reihe endlich die Neuerungen bekommt, die sie schon in den letzten Jahren gut vertragen hätte.

In FC 25 wird es unter anderem die neue Spielvariante "Rush" geben, auf dem zwei Fünfer-Teams auf verkleinerten Feldern gegeneinander antreten – samt unkonventioneller Elemente wie blauer (!) Karten und ausschließlich kurz ausgeführten Freistößen.



Außerdem wurden die Taktik und Spielerrollen im Vergleich zu bisherigen Teilen komplett überarbeitet, ebenso Anpassungen bei der Karriere und in Ultimate Team. Mehr dazu lest ihr in der GamePro-Preview zum Spiel.