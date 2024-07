EA Sports FC 25 bringt den frischen Wind, den wir uns schon 2023 gewünscht hätten

In vielen Punkten spürbar erneuert – unter anderem auch beim Cover-Star: EA Sports FC 25

Die vergangene Bundesliga-Saison und die Europameisterschaft haben hierzulande bei vielen Fans die Fußballflamme wieder entfacht. Für EA ist das jetzt die ideale Gelegenheit, mit ihrer Fußballsimulation in dieselbe Kerbe zu schlagen. Und die Chancen stehen gut, dass EA Sports FC 25 für mehr Begeisterung sorgen kann, als es in den letzten Jahren noch der Fall war.

Kamen wir bei EA Sports FC 24 noch zu dem Fazit, dass es sich trotz Namensänderung um ein weiteres FIFA mit dürftigem Neuanstrich handelt, wurden inzwischen umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgenommen.

Ein weiteres Jahr nach der Trennung zwischen dem Publisher und der FIFA hat der Serie sichtlich gut getan. Im Rahmen eines Preview-Events stellten uns die Entwickler das Gameplay und die neuen Inhalte im Detail vor.

Rush fegt Volta aus dem Stadion

Der große Aufhänger von EA Sports FC 25 ist die Spielvariante "Rush", für die der Volta-Modus verabschiedet wird, der weder Freunde des einstigen Hallenmodus noch Fans von FIFA Street wirklich befriedigen konnte.

In Rush treten jeweils fünf Spieler auf einem verkleinerten Feld gegeneinander an. Die vier Feldspieler haben dabei keine feste Position – entsprechend wichtig ist es, sich im Multiplayer gut zu koordinieren.

Rush ist kein eigenständiger Modus, sondern wird in die Modi Kick-Off, Karriere, Ultimate Team und Clubs integriert. Die Präsentation ist deutlich konservativer als bei Volta. Es geht nicht mehr um coole Klamotten und beinverdrehende Moves, auch wenn extra in Kooperation mit Nike ein extravagantes "Swoosh"-Stadion in Form des Markenlogos entworfen wurde.

Der Fokus liegt ganz klar auf dem Gameplay, das grundsätzlich dem einer regulären Partie entspricht, dieses aber deutlich beschleunigt. Die meisten Szenen in einem Rush-Match spielen sich aufgrund der geringen Feldgröße in der Nähe der Tore ab. Zweikämpfe, Torschüsse und Tricks stehen auf der Tagesordnung – langweilige Passstafetten sind hingegen selten.

Auch die Regeln tragen zur Kurzweil bei: Statt roten Karten (Platzverweis) gibt es blaue Karten mit einer Zeitstrafe von einer Minute, Bälle werden schnell vor der Seite eingespielt, Freistöße nur kurz ausgeführt und Abseits gibt es lediglich im letzten Drittel.

Im Gegensatz zu Volta gibt es aber keine Trick-Leiste mehr, mit der die Team-Leistung gesteigert werden kann; Tore zählen immer nur einfach und der "Kasten" hat immer dieselbe Größe. Kurz: Weniger Show und mehr Können.

Kanalisiert euren inneren Guardiola

Die zweite große Neuerung in EA Sports FC 25 ist weniger plakativ, hat dafür aber umso mehr Einfluss: Taktik und Spielerrollen wurden unter dem Banner "FC IQ" komplett überarbeitet. Wenn ihr bisher verschiedene Spieler auf dieselbe Position gestellt habt, unterschieden sich diese nur durch ihre Werte. Das ist nun anders. Jede Position auf dem Feld kann verschieden interpretiert werden. Hierdurch ergeben sich völlig neue Taktikkonzepte.

Ein Beispiel: Als offensiver Mittelfeldspieler (ZOM) kann ein Akteur als Spielmacher, unsichtbarer Stürmer oder Halbflügelspieler agieren. Dabei haben verschiedene Kicker unterschiedliche Eignungen, die sich auf die Stats auswirken. Hinzu kommt ein "Fokus" – bei einem Spielmacher könnt ihr zum Beispiel zwischen "Angriff" und "Umherlaufen" wählen. Entsprechend bewegt sich der Spieler während der Partie in unterschiedlichen Räumen.

Zum Launch wird es 52 Rollen-Kombinationen geben, die aber durch zusätzliche Fokus-Optionen noch erweitert werden sollen. Hinzu kommen die aus dem letzten Teil bekannten Playstyles, von denen es in EA Sports FC 25 noch mehr geben wird, unter anderem für Torhüter.

Natürlich darf auch die allgemeine Team-Taktik weiterhin angepasst werden. Während des Spiels gibt es ebenfalls neue Aktionen, wie die Änderung der Formation und Schnelltaktiken, die sich nur auf eine konkrete Spielsequenz auswirken.

Das ist sonst noch neu

Karriere

FC IQ ist natürlich ideal für den Karriere-Modus, denn jetzt könnt ihr euren Verein genau so spielen lassen, wie ihr es euch immer vorgestellt habt. Wenn ein Spieler eine Rolle noch nicht gemeistert hat, könnt ihr sie ihm mit dem richtigen Trainer beibringen. Oder ihr scoutet direkt nach geeignetem Nachwuchs. Die angeheuerten Talente könnt ihr dann entwickeln, indem ihr mit ihnen eine Runde Rush spielt.

Ein neues Interface zeigt euch direkt an, was ihr vor der nächsten Partie noch zu erledigen habt. Und Frauenfußball ist jetzt ein natürlicher Teil der Karriere – ihr könnt als Manager oder Managerin also von einem Männerverein zu einem Frauenverein (oder vice versa) wechseln.

Spielerkarriere

Wie immer dürft ihr als aktiver Spieler oder mit einem selbst erstellten Akteur eine Karriere starten. Neu ist hingegen, dass ihr auch mit Icons wie David Beckham, Zidane oder Ronaldo (R9) spielen könnt. Leider sind diese teilweise exklusiv als Pre-Order-Bonus erhältlich. Wie genau das funktioniert, wurde nicht dargelegt – allerdings solltet ihr nicht damit rechnen, dass ihr auf realistische Weise die Karrieren dieser ehemaligen Stars nachspielen könnt.

Ultimate Team

In UT könnt ihr Rush nutzen, um abseits der kompetitiven Modi mit euren liebsten Karten ein wenig Spaß zu haben. Wenn ihr einen bekannten Trainer engagiert, dürft ihr dank FC IQ dessen Taktik und Spielstil übernehmen. Hinzu kommen noch diverse Verbesserungen wie eine Ablage für doppelte Karten, ein neues Stadion, optische Anpassungsoptionen für Karten und ein überarbeitetes Punktesystem, das auch Unentschieden belohnen soll.

Clubs

Ein neues Klubhaus in den individuellen Farben eures Teams soll den sozialen Charakter des Spielmodus noch mehr betonen. Die Team-Manager haben nun ein Budget zur Verfügung, mit dem sie Karten kaufen können, die vor einem Match bestimmte Stats der Spieler verbessern. Vereine können auch wieder absteigen, und mit Rush könnt ihr die Stufe eures Spielers und Clubs verbessern.